El príncipe Harry se reencuentra con su familia en Canadá

Hace casi dos semanas la pareja hizo público un comunicado en el que anunciaron su renuncia como duques de Sussex, en la primera línea de la familia real británica, para ser económicamente independientes.

Después de cumplir con sus últimos actos oficiales, el príncipe por fin pudo volar al otro lado del océano Atlántico para empezar una nueva vida con su familia en Vancouver, lugar donde ya se encontraban su esposa Meghan y su hijo Archie.

LEE TAMBIÉN: MEGHAN MARKLE Y EL PRÍNCIPE ENRIQUE RENUNCIAN A LA REALEZA

Antes de partir Harry dio un discurso en el que explicó por qué se retiraban diciendo: "La decisión que hemos tomado de dar un paso atrás no ha sido a la ligera. Han sido muchos meses de conversaciones, tras muchos años de retos. Y sé que no siempre lo hemos hecho bien, pero llegados a este punto, no había otra opción"

Además la reina Isable II emitió un comunicado en el que brindaba su apoyo a Harry y Meghan.