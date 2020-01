"Qué ridiculez”, le dicen a Kika Nieto por foto calva

Para un Influencer o Youtuber general contenido todo el tiempo no es fácil, pues deben realizar cosas que impacten y generen buenas reacciones por parte de sus seguidores. Pero, al parecer a Kika Nieto no se está saliendo como espera, ya en varias oportunidades la han atacado por hacer contenido ofensivo.

Esta vez, la influencer compartió una serie de fotos, en su cuenta de Instagram, en la que aparece sin cabello. Al parecer, quiso jugarle una serie de bromas a sus familiares y amigos.

Al compartir esta serie de imágenes, los cibernautas se ofendieron y la atacaron fuertemente.

“Si es una broma, me parece una falta de respeto por todas las personas que hemos pasado por un cáncer, no es para burla, es una enfermedad muy delicada Kika Nieto eres una gran youtuber pero si es una broma no está bien hacerlo. Bendiciones”

"¿No sienten que es como una burla a las personas que se les cae el pelo por enfermedades?”, “Ay, no. Qué vergüenza”.