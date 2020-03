Rachel Matthews, actriz de ‘Frozen 2’, dio positivo por coronavirus.

"Hola chicos, obtuve un resultado positivo para Covid-19 y he estado en cuarentena la última semana. No estoy segura de cuál es el siguiente paso, si recibo información los mantendré informados, pero obviamente permaneceré en cuarentena hasta que se me indique lo contrario. Me siento mejor, pero publicaré información que espero sea útil para algunos ", escribió la actriz de 26 años.

Matthews interpretó a Honeymaren y su anuncio se da después de que Disney + lanzara Frozen 2 antes de tiempo para entretener a quienes se están quedando en casa por la pandemia del coronavirus.

La actriz aseguró que se hizo la prueba después de comprobar que estuvo cerca de alguien que también dio positivo. También aprovechó sus redes sociales para alentar a sus seguidores al autocuidado y mantenerse en casa.