El tremendo entrenamiento casero de Chris Hemsworth para Thor: Love and Thunder

Parece que ni el coronavirus ni el aislamiento están pudiendo con Chris Hemsworth. El actor sigue entrenando duro para su próxima aparición en el Universo Marvel en Thor: Love and Thunder. Y muestra de ello es su último video en redes sociales, en el que aparece ejercitando sus músculos, eso sí, desde casa.

La actual pandemia de COVID-19 está obligando a las personas a mantenerse en sus casas para evitar el contagio, pero como mucha gente, Hemsworth ha decidido seguir teletrabajando. Es decir, seguir preparándose para cuando los rodajes vuelvan a iniciarse y le toque interpretar al Dios del Trueno en la cuarta película en solitario de Thor.

El rodaje de Love and Thunder, si no hay retrasos como en otras producciones superheroícas como The Batman o Spider-Man 3, tiene previsto empezar su filmación en agosto. Para entonces, el actor necesita estar en plena forma, y para deleite de los fans ha subido un video en Instagram de 3 minutos mostrando cómo entrena un Asgardiano, a la vez que comparte un enlace para un programa gratuito de entreno de seis semanas.

Dirigida de nuevo por Taika Waititi, responsable de Ragnarok, actualmente son pocos los detalles que se tienen de Thor: Love and Thunder. De lo que ha trascendido es el regreso de Natalie Portman, Jane Foster que, se asume, adoptará la identidad del nuevo Thor.

El argumento aún es un misterio ya que es una de las últimas películas de Marvel programada para la Fase 4, y sus eventos dependerán del resto de entregas del UCM, como por ejemplo Doctor Strange and the Multiverse of Madness o más directamente Guardianes de la Galaxia Vol. 3, en la que también aparecerá el Dios del Trueno Marvelita.

