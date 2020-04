One World: Together At Home, el concierto virtual de Lady Gaga

Son varias las actividades que Lady Gaga ha realizado para ayudar a combatir el coronavirus. Primero ayudó a recaudar 35 millones de dólares para el Fondo de Respuesta Solidaria de la Organización Mundial de la Salud, ahora, junto a la OMS, creó ‘One World: Together At Home’, un festival virtual de música donde hay cantantes de todo el mundo.

Te puede interesar: Morat estrena una canción para generar conciencia sobre el coronavirus.

El evento está programado para el próximo 18 de abril y entre sus invitados están Billie Eilish, J Balvin, Maluma, Andrea Bocelli, Elton John, Lizzo, Paul McCartney, entre otros. Además, será presentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Por si te perdiste: Objetos para entrenar que seguramente tienes en tu casa.

One World: Together At Home, se podrá ver a través de Apple Music, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, LiveXLive, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo, YouTube, Alibaba, entre otros.