Luisa Fernanda W reveló cómo es vivir junto a Pipe Bueno durante la cuarentena

Durante una de sus transmisiones a través de Instagram, la influenciadora decidió responder algunas dudas de sus fanáticos mientras se desmaquillaba. Además, hizo un pequeño tour por su apartamento y mostró su closet.

A pesar de que ya han viajado juntos, ahora están viviendo encerrados las 24 horas del día, por eso, uno de sus seguidores la cuestionó sobre cómo ha sido la convivencia con su novio, Pipe Bueno, a lo que respondió que se ha entendido bastante bien con el cantante.

“Pues hasta ahora ha sido todo súper tranquilo, no me quejo, la verdad no me quejo pero de nada, de nada, porque hasta ahorita nos hemos entendido super bien, Pipe no da qué hacer”, agregó Luisa.

Adicionalmente, la influenciadora confesó que el artista andaba solo con cuatro mudas de ropa porque en realidad no planeaba quedarse mucho tiempo, ya que vive en Bogotá, y justo dictaron la medida de aislamiento obligatoria cuando se encontraba visitándola.

Por otro lado, desde hace varias semanas se rumora que la pareja podría estar esperando a su primer hijo y aunque ninguno de los dos ha querido confirmar o negar la noticia, sus seguidores esperan que con el paso del tiempo se le empiece a notar la barriguita a Luisa Fernanda.