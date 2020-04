Hablamos con Perrie Edwards de Little Mix

Little Mix acaba de lanzar ‘Break Up Song’ y aunque tenían muchos planes de promoción, todo se ha visto aplazado por el coronavirus. Heisel Mora de We Love 40 y Del 40 al 1 habló con Perrie Edwards, una de sus vocalistas quien se encuentra en cuarentena en Inglaterra. Perrie nos contó que tenían algunos planes de promoción, pero ahora todo ha tocado desde casa.

“Ha sido muy extraño, hacer promoción desde nuestras casas, hacer todo en línea. Soy una abuela con la tecnología. Creo que mis fans saben qué tan mala soy. Entonces cuando tenemos que grabar cosas, hacer entrevistas, en vivos, me pregunto ¿cómo hago esto? En serio, es fastidioso. Tal vez estoy exagerando, pero es difícil. Creo que no podría trabajar en algo relacionado con la tecnología”, expresó la vocalista de Little Mix.

Respecto al lanzamiento de su canción, pensaron en aplazarlo por el tema de la promoción, pero reflexionaron y llegaron a la conclusión de que es una canción “con buenas vibras” que hace sentir bien a las personas que la escuchan.

“Es difícil para mí y las chicas hacer promo juntas porque obviamente tenemos que dividirlo todo o hacerlo durante una llamada de Zoom, entonces es un poco difícil conectarse como grupo y se siente raro hacer la promo sola”, aseguró Edwards sobre la promoción de Break Up Song.

En medio de la entrevista hubo espacio para contestar preguntas de los seguidores de Little Mix. Una de ellas preguntó que si el concierto en Cardiff, que se llevaría a cabo en junio, seguía en pie. Perrie contestó que, aunque no sabe con seguridad, hasta el momento estaría en pie. Por el momento han cancelado tres conciertos y esperan brindarles más información a sus fanáticos.