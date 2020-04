Lady Gaga define a su nuevo novio como "el amor de su vida"

La estrella del pop ha revelado que está muy feliz con su novio, Michael Polansky, en su última aparición en MSNBC's Morning Joe de este pasado viernes.

Gaga conectó en directo con el programa para promocionar el concierto que dará este sábado, el conocido como One World: Together At Home concert junto a un sinfín de artistas.

Mientras hablaban de salud mental y de la problemática de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 con los presentadores Mika Brzezinski y Joe Scarborough, Gaga casualmente llamó a Polansky "el amor de su vida".

"Con Born This Way Foundation, mi madre, Cynthia Germanotta, y la cofundadora Maya, a quien la quiero mucho, han estado trabajando conmigo y con el amor de mi vida en algo relacionado con la salud mental", decía Gaga explicando que están desarrollando una aplicación para esto.

Gaga y su novio de 36 años están pasando esta cuarentena en la mansión que tiene la cantante en Malibú, California. Uno días en los que Gaga está practicando esta distancia social pero en los que quiere seguir colaborando y ayudando a los que más lo necesitan.