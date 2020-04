Revive la presentación de Elton John en One World: #TogetherAtHome

Elton John escogió su himno 'I still standing' para su participación en One World: Together At Home, el macroconcierto benéfico celebrado este sábado para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus.

Sentado ante su eterno piano, la estrella agradeció el trabajo de todos los sanitarios del mundo, para pasar después a dedicarles directamente su actuación.

"Esta es para todos ahí fuera que están trabajando en la primera línea. Gracias, gracias, gracias", dijo el británico, por supuesto actuando desde su casa.

"One World: #TogetherAtHome" ha sido un evento global de ocho horas de duración producido por Global Citizen a beneficio del fondo solidario de la OMS para además rendir homenaje a los sanitarios que luchan contra el coronavirus.