La esperada presentación de Milky Chance en One World: Together At Home

En época de coronavirus y aislamiento, la música se ha vuelto en la mejor compañía, por eso no resulta raro que varios artistas alrededor del mundo quieran compartir sus canciones a través de las redes sociales para hacer que sus seguidores se sientan tranquilos, en estos tiempos que son difíciles para todos.

La música siempre ha tenido el poder de mover al mundo y en esta ocasión lo está haciendo para apoyar a Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud en su lucha diaria contra el coronavirus.

Lady Gaga, y muchos más artistas, se unieron para transmitir One World: Together At Home, un concierto de 12 horas desde sus casas, algo que sin duda les sacara una sonrisa a millones de personas alrededor del mundo.

El concierto empezó a la 1:00p.m. y sin duda uno de los momentos que más nos nos gustó fue la presentación de Milky Chance con ‘Stolen Dance’: