Post Malone la rompe con su concierto en homenaje a Nirvana

En tiempos de confinamiento hemos vivido un aumento de los conciertos en streaming de tal magnitud que resulta inevitable la llegada de la indiferencia del público más pronto que tarde.

Ese momento llegará si los artistas no imaginan nuevas y originales vías de captar y mantener la atención del público al otro lado de las pantallas de sus dispositivos.

Te puede interesar: Thor: Love and Thunder conectará con X-Men

Post Malone ha hecho eso, imaginar una nueva manera, haciendo un concierto de homenaje a Nirvana de una hora de duración acompañado por Travis Barker de Blink-182 en la batería, Brian Lee al bajo y Nick Mac en la otra guitarra.

Un recital que, haciendo honor a las canciones de Nirvana, es crudo y ruidoso a más no poder, con Post Malone desgañitándose y rasgando su guitarra eléctrica con furia.

Desde su casa en Salt Lake City, el músico hizo un repertorio exclusivamente basado en el cancionero de Kurt Cobain y compañía, y el resultado fue de lo más convincente.

Así, tuvieron su espacio canciones como 'Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle', 'Lounge Act', 'On A Plain' o 'Heart-Shaped Box', entre otras muchos. Y como guiño a Kurt, Post Malone lo hizo luciendo un vestido de flores de lo más pintón.

Los beneficios generados por este streaming van destinados al fondo contra el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los espectadores pudieron hacer en tiempo real donaciones que fueron dobladas por Google, llegando así hasta 2,2 millones de dólares.