Luisito Comunica lanzó fuertes críticas a una de las canciones de Camilo Echeverry

El famoso youtuber Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, compartió a través de Instagram su opinión sobre la letra de ‘Favorito’, una de las canciones que Camilo compuso para Evaluna en su más reciente álbum ‘Por Primera Vez.

Según el influencer, la canción no es para nada romántica y, por el contrario, tiene un mensaje en el que Camilo expresaría que entre todas las mejores cosas que podría tener se conforma con lo tiene ahora.

“La escuché bien y a mi parecer es el carnal diciéndole a la chica ‘tengo cosas mejores y me estoy conformando’ (…) el brother le dice a la chica, literal, he comido en los mejores lugares, podría estar viajando un chingo por el mundo, tengo amigas súper modelos, pero me quedo contigo que no tienes nada de eso, pero me conformo”, dijo Luisito.

Después manifestó que entiende el mensaje que el cantante quiere enviar y acepta que es una canción de amor muy bonita, sin embargo, aseguró que tiene otra forma de ser interpretada en donde reafirma lo que explicó anteriormente diciendo: “se escucha más bien como no tienes lo que busco, podría tener algo mucho mejor, pero ok”.

Finalmente, el youtuber aclaró que desconoce completamente la historia de amor entre la pareja y el contexto en el que se escribió la canción, además, afirmó que solo quiso expresar su opinión de manera amistosa.