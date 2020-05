Stranger Things 4 viene con una revelación sobre el pasado de Hopper

El final de la tercera temporada de Stranger Things deja en incertidumbre el destino de Jim Hopper. Pero, en el tráiler de la cuarta temporada, se sabe que el personaje interpretado por David Harbour sigue con vida en una prisión en Rusia. Aunque no se sabe qué pasará con él, el actor aseguró que los nuevos capítulos tendrán una gran revelación sobre el pasado del sheriff.

"Sé que en la temporada 4 habrá una gran revelación sobre la historia de origen de Hopper", afirmó David Harbour en la Liverpool Comic Con. "Es una de las cosas que he sabido desde el primer fotograma y aún no lo hemos desvelado. Finalmente lo vamos a contar a lo grande. Lo que más me gusta es que todavía no lo saben, pero tiene que ver con esas historias del pasado de Nueva York, Vietnam y papá", explicó.

"Estoy muy emocionado de que sepan más sobre eso, que se relaciona, por supuesto, con las cosas que está haciendo con Eleven y Joyce", dejó saber el protagonista.

Los fanáticos especulan sobre cómo hará Hopper para escapar de la prisión rusa. Entre las hipótesis, una es que el personaje de Winona Ryder, Joyce, viajará para rescatar a Hopper. Para otros el Demogorgon será clave en su escape, ya que también está en la cárcel rusa.

No se sabe cuándo llegarán los capítulos de la cuarta temporada ya que la producción se vio afectada por la pandemia del coronavirus.