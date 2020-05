“Él siempre será el hombre que convirtió la música en magia”, Bruno Mars sobre Michael Jackson

A raíz de las similitudes artísticas, las comparaciones del cantante Bruno Mars con Michael Jackson no se han hecho esperar. El tono de sus voces, sus rasgos físicos, su forma de bailar y su música tan pegajosa es lo que ha despertado en el mundo del internet una gran curiosidad por encontrar nexos más profundos entre estos dos artistas.

Bruno Mars es hijo de Peter Hernandez, percusionista de un grupo de salsa de Brooklyn, y de Bernardette San Pedro, una bailarina filipina, de quienes heredó su talento artístico.

Como lo ha dicho en varias entrevistas, desde los 4 años Mars imitaba a artistas como Elvis Presley y tan bien lo hacía que logró aparecer en la película ‘Honeymoon in Vegas' a los 7 años, interpretando al famoso cantante de Rock and Roll.

Sin embargo, los Jackson empiezan a ser una influencia fuerte en la vida de Bruno Mars desde que el cantante adquirió su primer disco, de Janet Jackson. Más tarde, a los 11 años y gracias a la separación de sus papás, Bruno tuvo que mudarse con su papá a Honolulu, lugar en el que, por una extraña coincidencia, sus compañeros de clase lo llamaban ‘Peter Pan Hyma Dingier’, nombre que jamás entendió de dónde salió.

Ver esta publicación en Instagram Ms. Jackson ❤️ Una publicación compartida de Bruno Mars (@brunomars) el 20 May, 2018 a las 7:50 PDT

Sin embargo, Elvis Presley no era el único cantante que Bruno lograba interpretar a la perfección, Bob Marley y Michael Jackson también estaban en su lista. De la precisión de sus pasos y de su voz sale la admiración de Mars hacia el cantante de ‘Billie Jean’.

Aunque han sido varias las ocasiones en las que Bruno ha dado declaraciones respecto a las comparaciones que le han hecho con Michael Jackson, es claro que el artista muestra una fuerte cercanía con la familia Jackson y sus allegados.

No obstante, en cada declaración dada por el artista, se siente el respeto y la diferencia que Mars ve entre él y Michael: ”Nunca habrá otro rey del pop, príncipe del pop o cualquier otro título con la palabra pop. Michael Jackson es el dueño de todos. Él siempre será el hombre que convirtió la música en magia. Desde vídeos a la moda, hasta sus innovadoras actuaciones, todos pueden aprender de Michael cómo dedicar su vida a algo, y constantemente esforzarse por ser grande. Gracias Michael por mostrarle al mundo lo que es la grandeza”, aseguró el cantante de ‘24K Magic’ celebrando la fecha de cumpleaños de Jackson.

Aunque las teorías sobre un posible vínculo familiar entre Bruno y Michael no están comprobadas, lo cierto es que más allá de la admiración comparten un talento único reflejado en su forma de bailar y cantar. Aquí te dejamos algunos covers que ha hecho Mars de algunas canciones del rey del pop como ‘The way you make me feel’ y ‘Beat it’