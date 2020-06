[Video] Loro detesta el reggaetón y se niega a cantar canción de Nicky Jam

Ana María García, la dueña del loro llamado ‘Beto’, compartió a través de su cuenta en YouTube un gracioso video en el que mientras ella intentaba que su ave se aprendiera el tema ‘Cásate conmigo’ del famoso reguetonero, su loro la interrumpia una y otra vez hasta que ella dejara de cantar.

A pesar de su poca edad, ‘Beto’ ya repite varias palabras que escucha decir a sus humanos, por eso, a su dueña se le ocurrió enseñarle dicha canción y grabarlo mientras lo hacía sin contar con que su loro se negaría a repetirla y tendría una reacción en la que demuestra que al parecer detesta completamente este género.

La grabación de este simpático loro ha causado cientos de risas entre los usuarios que no dudaron en compartir la publicación y hacerla viral en redes sociales dejando comentarios como: “Ese lorito tiene buen gusto musical”, “pobre pajarito, su dueña quería enseñarle a cantar reggaetón y a él no le gusta”, “es lo más graciosos que he visto en mucho tiempo”.

La publicación original cuenta con más de 100.000 reproducciones y miles de ‘me gusta’ de los internautas que han quedado encantados y se han divertido con la particular reacción del pequeño ‘Beto’.