Sebastián Yatra responde a las personas que lo critican porque aún duerme con sus papás

Después de revelar en medio de una entrevista que aún duerme con sus papás, Sebastián Yatra respondió a través de su cuenta oficial en Instagram a todas las personas que se han burlado o lo han criticado luego de haber hecho esta confesión.

“En los últimos siete años no había compartido el tiempo que he compartido con mi familia. Ya llevo como 15 días que duermo con mis papás, en la cama de ellos y me les paso todas las noches como a las dos de la mañana, como cuando era chiquito”, dijo en dicha entrevista.

Por estas declaraciones, muchos de los usuarios en redes sociales lo tildaron de “inmaduro” y comentaron que él, a 25 años, ya está “muy grande” para seguir durmiendo al lado de su papá y su mamá como un niño chiquito.

Ante las burlas, Yatra respondió diciendo: “Estoy muy triste, muy triste, porque se han burlado de mí por dormir con mis papás”. El cantante paisa se grabó mientras descansaba junto a su hermano y su primo, quienes aseguraron que nunca se han burlado de Sebastián y manifestaron que no entendían cómo hacía para caber en la cama junto a sus papás.