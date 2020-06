Estos son los famosos que han hablado abiertamente sobre sus tríos sexuales

Recientemente, salió a la luz el supuesto trío sexual de Cara Delevingne, Elon Musk y Amber Heard. Los rumores se desataron durante el proceso de divorcio entre la actriz y Johnny Depp, cuando se descubrieron unos documentos que señalaban que estos tres famosos habrían participado de un encuentro de este tipo en el año 2016. Sin embargo, el multimillonario Elon Musk negó rotundamente haber estado en un trío sexual con Cara y Amber.

Desde que se desató esta polémica, se ha vuelto hablar sobre las reveladoras declaraciones de otras celebridades que han confesado haber estado en encuentros sexuales de tres personas.

Una de ellas fue Lady Gaga, quien durante una entrevista con el programa radial ‘Mojo in the Morning’ fue cuestionada sobre si había estado en un trío sexual, a lo que respondió afirmativamente y sin dar muchos detalles. “Supongo que sí, solo que no puedo revelar demasiado, simplemente puedo decir la verdad”, dijo la cantante.

Por otro lado, Jada Pinkett, esposa de Will Smith, sorprendió a todos sus fanáticos luego de revelar durante el show ‘Red Table Talk’ que cuando estaba más joven trató de tener un encuentro sexual con dos de sus compañeros, pero que al final no le gustó.

Finalmente, Demi Moore compartió en sus memorias que durante su matrimonio con Ashton Kutcher, el actor le propuso traer una tercera persona a su relación para hacer un trío sexual y ella aceptó hacerlo. “Ashton dijo que eso había borrado las líneas y que hasta cierto punto eso justificaba sus infidelidades”, agregó la actriz.