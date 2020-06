Elton John es demandado por su exesposa

Antes de que Elton John se declarara homosexual, el cantante británico estuvo casado durante 4 años con la ingeniera de sonido alemana Renate Blauel, a quien conoció mientras grababa su disco ‘Too Low for Zero’.

La pareja, que contrajo matrimonio en el año 1984, pero se separó en 1988, había quedado en el acuerdo de que nunca se revelarían los detalles de su relación personal, sin embargo, el músico británico rompió el pacto.

En el libro autobiográfico del músico titulado ‘Yo’, Elton John describió a su separación con Blauel como algo muy doloroso, además de una lucha por encontrar su verdadera identidad sexual, con la que luchó durante los años que estuvo casado con la alemana:

“Había roto el corazón de alguien que amaba y que me amaba incondicionalmente, alguien a quien no podía culpar de ninguna manera (...) A pesar de todo el dolor, no hubo acritud en absoluto. Durante años después, cada vez que me pasaba algo, la prensa aparecía en la puerta de su casa: les decía que la dejaran en paz”.