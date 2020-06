Katy Perry pensó en quitarse la vida tras su separación con Orlando Bloom

Actualmente, la cantante de pop estadunidense Katy Perry se encuentra esperando una hija con su prometido el actor Orlando Bloom. La pareja, está pasando por uno de sus mejores momentos a pesar que no se ha podido casar, sin embargo, eso no siempre fue así.

En una reciente entrevista en el programa SiriusXM de CBC, la cantante que saltó a la fama por su canción ‘I Kissed a Girl’ confesó que en el año 2017 pensó en suicidarse motivada por la ruptura que tuvo con Bloom y las bajas ventas que tuvo su disco ‘Witness’:

«Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé. Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado. Pero encontré las formas de estar agradecida. Si las cosas se ponen muy duras, digo: '¡Estoy agradecida, estoy agradecida'».