Amigos y familia de Angelina Jolie preocupados por su estado de salud

Varios medios estadunidenses aseguran que la protagonista de ‘Maléfica’ no se encuentra pasando por un buen momento, tanto así que sus familiares y amigos se han mostrado preocupados por sus conductas alimenticias durante los últimos meses, en los que ha presentado episodios de estrés t ansiedad.

De acuerdo con la revista NW, la actriz, que se ha enfrentado a un cáncer, a una doble mastectomía y a un divorcio perseguido por los medios de comunicación, se está negando a comer, algo que le está generando una rápida pérdida de peso.

Recordemos que desde el año 2016 la actriz y Brad Pitt se encuentran en una constante lucha por la custodia de sus hijos, algo que los dos han tenido que mezclar con sus diferentes proyectos profesionales personales.

El divorcio de una de las parejas más queridas de Hollywood, hizo que todos los medios de comunicación volcaran su atención a las declaraciones de los actores, quienes lo ha descrito como una situación realmente dramática.

En una reciente entrevista, Jolie explicó los motivos de su separación con Brad Pitt, asegurando que eso jamás afectará su papel de madre con sus seis hijos:

"No reconocía en lo que me había convertido, era más pequeña, como insignificante. Estaba herida (...). Además de todo esto tuve algunos problemas de salud… Eso sin duda prevalece, sobre todo. Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre, porque una vez que te conviertes en progenitor perteneces a otros seres, ya no te perteneces por completo”.