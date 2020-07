Lea Michele de 'Glee' cierra Twitter luego de la desaparición de Naya Rivera

La actriz Lea Michele, que ha estado inmersa en varias polémicas en relación con su actitud frente a sus compañeros de set en ‘Glee’, cerró su cuenta oficial de Twitter luego de que varios fanáticos de la serie la acosaran por la desaparición de Naya Rivera el pasado 8 de julio.

De acuerdo con información de diferentes medios y las redes sociales, la actriz decidió desactivar su cuenta luego de que varios usuarios hablaran sobre la tensa relación que existía entre ella y Rivera, algo que la desaparecida actriz aceptó en su libro de 2016 ‘Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up’.

A pesar que de Rivera negó en su libro que existiera una pelea entre ella y Michele, si aceptó que trabajar con ella en ‘Glee’, le resultó difícil:

"Somos fuertes y competitivos, no solo entre nosotros sino con todos, y esa no es una buena mezcla. A medida que Santana pasó de un personaje de fondo a uno con líneas argumentales más grandes y más tiempo en la pantalla. Creo que Rachel, quiero decir Lea, no le gustaba compartir el centro de atención. Si me hubiera quejado de alguien o algo, habría asumido que me estaba quejando de ella. Pronto, comenzó a ignorarme, y finalmente llegó al punto en que no me dijo una palabra durante toda la temporada 6".