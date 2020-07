50 Cent se burla de Will Smith y revela una conversación que tuvo con el actor

Desde que se confirmó que Jada Pinkett tuvo una relación con August Alsina, en un momento donde tuvo una separación con Will Smith, han sido miles las reacciones en redes sociales.

A todo lo que se comenta se suma una broma que 50 Cent le quiso jugar a Will Smith. El rapero publicó una conversación que tuvo con el actor luego de que Jada confirmara la relación con el amigo de su hijo.

La charla comienza amable, 50 Cent le pregunta si está bien, a lo que Will contesta que sí y le agradece por preocuparse. Más adelante aclara que la relación se dio en un momento en el que ella se enfocó en su felicidad y el actor en la suya.

Pero la conversación termina cuando 50 Cent le dice “entonces ella dijo que solo ELLA puede dar permiso para que alguien la entretenga”, al leer esto, Will Smith le dice "Jod***", al parecer Will Smith no tomó muy bien el comentario del rapero.

A pesar de esta conversación, 50 Cent y Will Smith han sido buenos amigos durante años, incluso han compartido canciones.