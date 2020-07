Demi Lovato anuncia que se casará Max Ehrich

Demi Lovato anunció, a través de sus redes sociales, que ha encontrado a su compañero de vida. En la imagen aparecen en una playa, mirándose fijamente mientras Demi muestra su anillo de compromiso.

“Cuando era una niña, mi padre biológico siempre me llamó su "pequeña compañera", algo que podría haber soñado extraño sin su acento de vaquero sureño. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser el compañero de otra persona”, empieza el mensaje que acompaña la foto con Max Ehrich.

Demi Lovato sube la temperatura en Instagram

Demi Lovato, destrozada por la muerte de uno de sus amigos

Y agregó: "Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (además de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo mismo. Y me haces querer ser la mejor versión de mí mismo. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio"

Hace un año, Demi Lovato había hablado con su familia sobre su sexualidad y la posibilidad de terminar con una mujer.