BTS lanzaría una nueva canción en agosto

Luego de que los integrantes de BTS se vieran obligados a cancelar su gira del 2020 a causa de la pandemia generada por el coronavirus, han tomado el tiempo libre para crear nueva música y tener contacto con sus fanáticos alrededor del mundo.

La boyband aseguró a través de la plataforma VLive que están listos para lanzar nueva música, algo que alegró mucho a los seguidores, que esperan ansiosos por el nuevo material.

BANGTAN ESTE 21 DE AGOSTO LLEGANDO CON SU NUEVO SINGLE A SALVAR LA INDUSTRIA #BTSISCOMING @BTS_twt

pic.twitter.com/pRLyuNdVKY — γєѕѕ ;🍁🇵🇪 (@JeonlordH) July 26, 2020

Hace un par de semanas BTS lanzó ‘Map of the soul 7: The Journey’, su álbum japonés con el que rompieron un gran récord en Oricon, pero ahora anunciaron que una nueva canción llegará el 21 agosto de este año.

De acuerdo con BTS, la canción la realizaron para que sus fanáticos se sientan mejor durante estos duros tiempos en los que todos hemos tenido que estar en cuarentena y aislados.

La canción con la que BTS se siente muy satisfecha, será interpretada en inglés y estará disponible en todas las plataformas digitales.

¡BTS is coming!