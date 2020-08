Irreconocible: Adele vuelve a cambiar de look

Adele no suele publicar muchas imágenes en sus redes sociales y parece que, cuando aparece, llega con un nuevo look. Los cambios empezaron desde el 2019 cuando se supo que estaba bajando de peso. En diciembre publicó una foto donde se notaba que ya no tenía el mismo cuerpo.

Su cuenta de Instagram estuvo inactiva hasta su cumpleaños en mayo, donde sus seguidores y todo el mundo fue testigo del radical cambio de look. La cantante apareció para agradecer por todos los buenos deseos y celebrar con sus fanáticos.

Casi dos meses después, Adele reaparece con otro look. Esta vez con su cabello ondulado y luciendo una blusa idéntica a la de Beyoncé en el video de ‘Already’, canción que hace parte del más reciente álbum de la cantante.

“Gracias reina por hacernos sentir tan amados a través de tu arte”, escribió Adele en la publicación.