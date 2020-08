Evaluna: “Camilo sufrió con mi decisión de llegar virgen al matrimonio”

Durante un capítulo del podcast 'Se regalan dudas', la cantante y también actriz Evaluna Montaner, habló sobre la decisión que tomó a los 15 años de llegar virgen hasta el matrimonio.

Mira También: TINI CONFIESA POR QUÉ TERMINÓ CON SEBASTIÁN YATRA

Evaluna, quien es la hija menor de Ricardo Montaner, dio algunos detalles de lo que significó para ella la decisión:

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio, la tomé yo y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue… Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar en lo que las personas pueden influir en uno. Esta decisión, para mí, fue una revelación espiritual".