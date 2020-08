Keanu Reeves sería el nuevo ‘Ghost Rider’ en el universo Marvel

Si un productor quiere tener éxito en las taquillas, de seguro pensará que tener al talentoso Keanu Reeves dentro del elenco es una excelente idea.

La página web We Got This Covered reveló que el actor de Matrix y John Wick podría ser el próximo ‘Ghost Rider’, además de compartir set con el actor Ryan Reynolds, que interpretaría al querido 'DeadPool' en una nueva entrega del vengador fantasma.

Hace algunos meses también se habló sobre el posible regreso del personaje de Reynolds a una película de Marvel, que aún no se ha confirmado, motivo por el que se le relaciona con una nueva producción de Ghost Rider.

Recordemos que la primera persona que le dio vida a Ghost Rider en el cine fue Nicolas Cage, que en el año 2011 lo volvió a personificar.

Los derechos del vengador fantasma le pertenecen en la actualidad a Marvel y no sería extraño que la productora lance una nueva historia.