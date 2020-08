Mujer detiene un matrimonio asegurando que está esperando un hijo del prometido

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a una mujer interrumpir un matrimonio que se estaba llevando a cabo en Detroit, Estados Unidos.

Aunque en las imágenes no se logra ver a la mujer que interviene el matrimonio, si se escuchan sus gritos que dejan a todos los invitados sorprendidos y hablando en voz baja.

La descontrolada mujer, que no aparece en el video, reta al comprometido, que no le presta atención:

“¡Anthony! ¿Pretendes no conocerme? ¿No recibiste tu medicación psicológica hoy?”.

A pesar de que el religioso y los comprometidos no hicieron caso a las palabras de la mujer, esta siguió gritando, asegurando que estaba embarazada del novio:

“¡Anthony, sé que me escuchas! Estás actuando como si no me conocieras … ¡Tengo a tu bebé aquí!”.