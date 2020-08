Así lucen en la actualidad los personajes de ‘La Pandilla: los pequeños traviesos’

Han pasado 26 años desde que la directora Penelope Spheeris reunió al grupo de estrellas infantiles más lindo que la década de los 90 haya visto para The Little Rascals (La Pandilla:los pequeños traviesos), la adaptación a la pantalla grande de los cortometrajes clásicos ‘Our Gang’ de las décadas de 1920, 1930 y 1940, centrados en las aventuras de un grupo de traviesos niños del barrio.

Spheeris presentó a toda una nueva generación a Spanky McFarland, su enamorado mejor amigo Alfalfa Switzer, la querida Darla, y todos los demás.

Mira También: REVELAN CUÁNTO GANABA HOMERO SIMPSON TRABAJANDO EN LA PLANTA NUCLEAR

Si bien a los críticos no les encantó exactamente la película cuando se estrenó el 5 de agosto de 1994, lo que la dejó con un índice de aprobación del 23 por ciento en Rotten Tomatoes basado en 13 críticas, es que es una de las películas favoritas de una generación de jóvenes cinéfilos que probablemente todavía cantan para sí mismos "Tenemos un dólar, tenemos un dólar, hey, hey, hey, hey”.

En los 26 años transcurridos desde el debut de la película, sus estrellas infantiles, por supuesto, han crecido, y muchas de ellas han salido del mundo del cine y las cámaras.