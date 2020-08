Cameron Díaz confiesa porqué se retiró de la actuación

Durante una conversación con la también actriz Gwyneth Paltrow en ‘In Goop Health: The Sessions’, Cameron Díaz, conocida por sus papeles en ‘Los Ángeles de Charlie’ (2000) y ‘La Máscara’ (1994), reveló los motivos que la llevaron a tomar la decisión de alejarse de la actuación, algo que dejó con el corazón roto a sus millones de fanáticos.

Díaz, aseguró que durante años nunca se tomó un descanso o “respiro” del mundo hollywoodense, razón por la que tomo se acumuló y decidió tomar cartas en el asunto:

“Me había esforzado mucho durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas. Y es una rutina. Y realmente no hice ningún espacio para mi vida personal. Y luego decidí dejar de hacer películas y concentrarme realmente en mi vida personal, mis relaciones personales, mi familia, mis amigos…”.

La actriz, aseguró que actualmente está muy tranquila y que a pesar de que muchas personas no entienden su decisión, ella está feliz:

“Tengo paz en mi alma. Porque finalmente me estaba cuidando […] Me siento relajada y ligera. Es extraño decirlo. Sé que mucha gente no lo entenderá. Es muy intenso trabajar a ese nivel […] Cuando estás trabajando en una película… les perteneces. Estás allí, 12 horas al día, durante meses. No tienes tiempo para nada más. Me di cuenta de que entregué partes de mi vida a todas estas personas, se las llevaron […] Hay muchas cosas que tuve que arreglar y muchas relaciones que tuve que reparar. Muchas relaciones que tuve que construir porque estuve ausente en mi vida”