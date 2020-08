¿Cuál es la verdadera edad de Belinda?

Luego de que Belinda y Christian Nodal hicieran publica su relación en las redes sociales, en donde se dejan mensajes de cariño, algunos de sus seguidores han realizado comentarios en torno a la diferencia de edad que existen entre ellos.

Algunas personas aseguran que Belinda le lleva 9 años a su nuevo novio, es decir, cumpliría 31 años este sábado, sin embargo, de acuerdo con la interprete mexicana de descendencia española, cumplirá el próximo 15 de agosto 28 años.

En el cumpleaños de Belinda en el 2019, muchos de sus seguidores empezaron a celebrar su llegada al tercer piso, pero en las redes sociales se viralizó una fotografía del supuesto pasaporte de la cantante en donde su fecha de nacimiento no era 1989, sino 1992.

Recientemente, Belinda habló sobre su edad en una entrevista con TV Notas en la que también se refirió sobre su relación con Nodal:

“Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años... aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”.