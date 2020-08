¿Pelea momentánea? Belinda y Christian Nodal se siguen de nuevo en las redes sociales

Christian Nodal y Belinda tienen todos los focos de atención puestos luego de que anunciaran su relación sentimental, sin embargo, de acuerdo con información en las redes sociales y en algunos portales, la historia de amor que recién inició habría llegado a su fin.

Los artistas mexicanos dejaron de seguirse en su cuenta oficial de Instagram, detalle que ha hecho que diferentes personas empezaran a pasar el rumor de que la pareja terminó, sin embargo, al parecer se trató de una pelea momentánea, pues en estos momentos Nodal y Belinda se siguen de nuevo y las demostraciones de amor continúan.

El pasado 12 de agosto Nodal y Belinda concedieron una entrevista al programa ‘Venga la Alegría’, en el que la artista mexicana de descendencia española habló sobre su primer beso:

“Estábamos ensayando la canción que cantamos juntos, me dijo 'Vente a mi casa' y de repente me empezó a cantar la canción que escucharon –en el programa de Azteca– con el piano y entonces yo de ‘Ay, no puedo con el momento’… entonces ya le dije ‘Bueno ya me voy a mi casa’ y de repente me dice ‘No te vas a ir sin que te dé un beso’. Fue una amenaza, me secuestró contra la pared. Y le dije que no y luego le dije que sí. Fue tierno. El primer beso tierno e inesperado”.