Miley Cyrus confiesa que Liam Hemsworth no fue su primera experiencia sexual

Miley Cyrus es una cantante y actriz estadounidense reconocida por su protagonismo en la serie de Disney Channel ‘Hanna Montana’ que ha estado en la mira de los paparazzis actualmente debido a que terminó su relación con Cody Simpson, con quien estuvo 10 meses.

Al estar soltera, Miley decidió hablar sobre temas que no había mencionado anteriormente. En una entrevista al podcast Call Her Daddy, habló sobre sus primeras experiencias sexuales, que para la sorpresa de muchos no fue con su exesposo Liam Hemsworth:

"Cuando tenía once o doce años, mis amigas empezaron a contarme lo que hacían con chicos y realmente, yo no lo entendía", mencionó la cantante: "Me sentí atraída por las mujeres mucho antes que por los hombres. Cuando tenía once años, pensaba que Minnie Mouse estaba buenísima".

Aunque su primera experiencia sexual fue con dos mujeres, años después se entregaría por completo a quien fue su esposo, el actor Liam Hemsworth, a quien conoció durante la grabación de ‘The Last Song’:

"No lo hice todo con un chico hasta que no tuve dieciséis años... pero acabé casándome con él, lo que es una locura"

A pesar de que Liam fue el primero, Miley nunca se lo mencionó al actor por miedo a parecer una fracasada.