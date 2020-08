“La Nealuna no existe” y más memes del cambio de imagen de Evaluna

Luego de que la cantante y actriz venezolana Evaluna compartiera una foto de su nuevo ‘look’, varias personas la criticaron, se burlaron y realizaron memes por cómo se ve.

En la imagen Evaluna muestra que se tinturó de rubio parte de su cabello, sin embargo, algunas personas pensaron que se había rapado, algo que generó polémica dentro de sus seguidores y algunos usuarios en las redes sociales que empezaron a burlarse del cambio de imagen de la artista.

Después de que varias personas criticaran el cabello de la esposa del cantante colombiano Camilo Echeverry, Evaluna se pronunció y aclaró qué fue lo que pasó con su cabello:

“Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio, amigos, ¡es rubio! No me rapé, pero si me rapo, ¿qué?, ¿y qué?”.