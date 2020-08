¡Prepárense! Estos son los estrenos de Netflix para septiembre

En tiempos de aislamiento social y cuarentena generados por el coronavirus, el consumo de películas, series, documentales y diferentes producciones se ha incrementado a nivel mundial, haciendo que las diferentes plataformas innoven con regularidad su catálogo, con la intención de también atrapar nuevos usuarios.

Ya casi llega un nuevo mes y con él cosas nuevas a Netflix, la plataforma streaming llega con grandes estrenos y exitosas series este septiembre.

Películas de todos los géneros, documentales, contenido para los más pequeños de la casa y hasta para morir del suspenso, son solo una parte de lo que podremos ver este noveno mes del 2020.

Series:

Las Crónicas del Taco 2 - 15 de septiembre

The Ratched – 18 de septiembre

Keeping up with the Kardashians, temporadas 3 y 4 – 1 de septiembre

Grey’s Anatomy, temporada 16 – 1 de septiembre

Lejos – 4 de septiembre

Organízate con el método The Home Edit – 9 de septiembre

Casi una duquesa – 11 de septiembre

Baby, temporada 3 – 16 de septiembre

Películas:

Parasite – 1 de septiembre

The Devil All The Time – 16 de septiembre

Pienso en el final – 4 de septiembre

The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono – 8 de septiembre

Corazón Loco – 9 de septiembre

Se busca papá – 11 de septiembre

El Practicante – 16 de septiembre

Lady Bird – 22 de septiembre

Enola Holmes – 23 de septiembre

Annabelle 2: La Creación

El Sorprendente Hombre Araña

La Niñera: Reina Letal

Amor Garantizado

Nuevos documentales y especiales:

The Chef Show – 24 de septiembre

La línea: la sombra del narco – 9 de septiembre

El dilemas de las redes sociales – 9 de septiembre

Challenger: el vuelo final – 16 de septiembre

El Papa Francisco: un hombre de palabra – 21 de septiembre

Familia de Media Noche

Animes:

The Promised Neverland – 1 de septiembre

Memorias de Idhun – 10 de septiembre

Dragon’s Dogma – 17 de septiembre

Beyblade Burst Turbo, temporada 1

Películas y series infantiles:

Pollitos en Fuga

Jurassic World: Camp Cretaceous – 18 de septiembre

Un jefe en pañales – 1 de septiembre

Julie and the Phantoms – 10 de septiembre

La gran aventura LEGO

Emoji: la película

Mascotas Unidas

Chico Bon Bon: un mono con heramientas