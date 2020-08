Netflix anuncia que cancelará dos series más

A través de un comunicado, la plataforma de streaming Netflix anunció que cancelará dos de sus series, que solo llegaron a tener una primera temporada.

Aunque otras producciones de la plataforma están empezando poco a poco a retomar grabaciones, Netflix decidió que ‘The Society’ y ‘I Am Not Okay With This’ no tendrán más temporadas a causa de la pandemia generada por el coronavirus y el incremento de los costos.

«Hemos tomado la decisión difícil de no seguir adelante con las segundas temporadas de The Society y de I Am No Okay With This. Estamos desilusionados con tener que tomar estas decisiones por circunstancias creadas por el COVID y estamos agradecidos con sus creadores».

‘The Society’ contaba la historia de un grupo de adolescentes encargado de dirigir a su comunidad luego que el resto de los habitantes del pueblo desapareciera y ‘I Am Not Okay With This’ era una adaptación del cómic creado por Charles Forsman.