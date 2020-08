Pareja que se conoció por Internet se casa sin haberse visto en persona

La historia de amor de Cíntia Araújo, una brasileña de 39 años, y Timo Arnstadt, un alemán de 45 años, le está dando la vuelta al mundo.

La pareja, se casó por Internet luego de durar menos de un mes hablando en línea, pues decidieron que eran el uno para el otro y que no podían esperar que la pandemia del coronavirus pasara para comprometerse, así lo informa O Globo.

La brasileña contó que conoció al alemán por medio de un amigo que es pastor y que desde el momento en el que empezaron a hablar notaron que tenían muchas cosas en común:

Los dos enamorados estaban tan involucrados, que en ocasiones dejaban las cámaras encendidas durante 24 horas para sentir que estaban uno junto al otro.

Luego de 20 días de intensas charlas y videollamadas, Timo le propuso matrimonio a Cíntia y ella dijo que sí, sin embargo, ya que no podían viajar a verse, decidieron que lo harían por Internet.

A través de una videollamada Cíntia Araújo y Timo Arnstadt contrajeron matrimonio, con la presencia de algunos amigos y familiares:

“Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella porque Cíntia tiene la actitud y la personalidad correctas, además de ser hermosa. Tenemos los mismos planes. Todo lo que sé de ella me basta”.