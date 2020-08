Creador de una de las series canceladas por Netflix está muy afectado

Aunque se pensaba que Netflix había sido una de las plataformas más afortunadas durante este tiempo de pandemia, lamentablemente tuvo que cancelar muchas producciones debido a las complicaciones que estaban teniendo para las grabaciones. Por esta razón, el creador de la famosa serie ‘The society’ criticó a Netflix por no continuar con su proyecto.

El viernes 21 de agosto la plataforma confirmó que debía cancelar dos series bastantes esperadas ‘The Society’ y ‘I’m not okay with this’. Lo más sorprendente es que la serie de Christopher Keyser ya se encontraba en la producción de su segunda temporada, motivo por el cual los fanáticos se sienten completamente decepcionados por la decisión que se tomó.

No solo los creadores y los fans están tristes con las cancelaciones, también los actores y todo el stuff de las series ha mostrado su inconformidad.

Debido al malestar que generó la cancelación de las producciones, Netflix contestó:

“Estamos decepcionados de tener que tomar estas decisiones debido a las circunstancias creadas por Covid, y estamos agradecidos con estos creadores”

Christopher Keyser, el creador de la serie ‘The society’, se mostró muy afectado e incluso expuso:

“Pasamos los últimos meses preparándonos para volver, lidiando con todos los protocolos Covid y luego recibí una llamada de Netflix que decía: Hemos tomado esta decisión. Obviamente fue bastante molesto y abrupto. Había conversaciones en curso, sabíamos que había desafíos para esto, la segunda temporada estaba destinada a grabarse principalmente en verano, pero nos dirigíamos hacia el otoño y el invierno y luego tomaron la decisión de que era demasiado. Supongo que así es como funciona”