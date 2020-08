¿Quién es la nueva novia de Brad Pitt?

Brad Pitt fue sorprendido en el aeropuerto de Le Bourget, Francia, en compañía de quien sería su nueva novia, la modelo alemana de 27 años Nicole Poturalski.

Según afirma el portal Us Weekly, aunque el reconocido actor de 'Once Upon a Time in Hollywood' se encontraba con parte de su rostro cubierto por las medidas de bioseguridad a causa de la pandemia, fue reconocido, al igual que su novia 29 años menor que él.

Tal y como lo afirma el portal, la pareja se dirigía a la Château Miraval, la mansión del actor ubicada en el sur del país europeo, en donde se casó con Angelina Jolie en el 2014.

Recordemos que Brad Pitt todavía no se encuentra divorciado legalmente de Angelina Jolie. Mientras tanto, continúan los problemas por la custodia de sus seis hijos.

Conoce más de cerca a la modelo alemana que se robó el corazón del actor de 'Bastados sin Gloria':



