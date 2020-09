¡Muy diferente! Así se veía Kim Kardashian antes de ser famosa

Las Kardashian-Jenner son actualmente las hermanas más famosas del mundo del entretenimiento, pero no siempre estuvieron en los focos de los paparazzis o medios de comunicación.

Kim Kardashian, esposa del polémico rapero Kanye West, es la más popular de sus hermanas, quienes también se dedican al modelaje y sus propias empresas, pero antes de tener su fortuna, se veía muy diferente.

Kimberly Noel Kardashian West empezó su carrera a la fama cuando protagonizó el reality ‘Keeping Up With The Kardahsians’ junto a sus hermanas, madre, hermanastras y padrastro.

El reality ha sido todo un éxito, pues a raíz de él sus demás hermanas también han alcanzado la fama y fortuna que siempre desearon.

Kim Kardashian ha participado en varias series, películas e incluso fue jueza el programa más popular de modelaje: America’s Next Top Model.

Diferentes usuarios de Internet han publicado algunas imágenes de cómo se veía la más popular de las Kardashian cuando estaba en el colegio, sin duda algo que ha dejado con la boca abierta a sus seguidores.

Kim Kardashian cuando cursaba el noveno grado. pic.twitter.com/EkO0zA5GgA — Chismes Colombia (@ChismesCol) August 31, 2020