Acusan de machista a Luisito Comunica por foto que compartió junto a su novia

El ‘youtuber’ mexicano de 29 años Luis Arturo Villar Sudek, conocido en las redes sociales como Luisito Comunica, se volvió rápidamente viral y tendencia luego de que publicara una foto junto a su novia, la cual ha sido duramente criticada por diferentes internautas.

En la imagen, se ve al mexicano sostener una botella de mezcal al lado de su novia la modelo venezolana Ary Tenorio, quien se encuentra de espaldas.

Los usuarios se indignaron con el mexicano porque en la etiqueta del licor que sostiene cerca de los glúteos de su novia aparece la frase "Mezcal, tus nalguitas serán mías". Además, a los seguidores de Luisito Comunica también les molestó que haya compartido la polémica imagen con el comentario "Avisada estás".

Varios de los internautas que vieron la imagen aseguraron que ésta invita al abuso sexual, pues estuvieron de acuerdo en que muchos violadores emborrachan a sus víctimas antes de abusar de ellas:

Luego de que el ‘youtuber’ se diera cuenta de que lo que hizo no les gustó a sus seguidores, se disculpó a través de su cuenta de Twitter:

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar. Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico".