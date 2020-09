RBD regresa, pero ¿con otro nombre?

“Sus plegarias fueron escuchadas”, declararon los integrantes de RBD hace algunas semanas a través de su cuenta de Twitter, lo que significó el regreso de la música del grupo a las plataformas digitales.

Pero eso no significaría todo, a través de un live en sus redes sociales, Christian Chávez afirmó que hay otra sorpresa además del regreso de la música, la cual saldrá al aire en aproximadamente un mes.

"Es una sorpresa que no les puedo explicar; es algo impresionante, es algo que me toca el corazón, que me llena de emoción, pero tenemos que esperar un poquito más", afirmó Chávez en el video.

Pero algo que llamó la atención de sus seguidores fue el énfasis que el artista les hizo para que se registraran en la página www.RB2.com para recibir muchas sorpresas más.

Esto, sumado a las declaraciones del cantante, tienen confundidos a sus fanáticos sobre si la agrupación volvería a los escenarios y con un nombre diferente, que sería 'RB2'.

"Sí regresa la música, pero no solo regresa la música; ya después les diremos las sorpresas", declaró Chávez en el video.