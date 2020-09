Así se ve Ralph Macchio a 36 años del lanzamiento de 'Karate Kid'

Una de las franquicias que ganó popularidad y arrasó con las taquillas en los años 80s es la recordada ‘Karate Kid’, con la que los niños de la época y de los 90s crecieron queriendo ser ninjas.

‘Karate Kid’ cuenta la historia de Daniel LaRusso o Daniel-San, un joven que se muda a Los Ángeles y conoce al señor Miyagi, su maestro con todo lo relacionado al karate.

Daniel LaRusso o Daniel-San, un personaje con el que millones de personas se sintieron identificados, fue interpretado por el actor Ralph Macchio hace 36 años.

Ralph Macchio ya había hecho parte de producciones como The Outsiders y la serie Eight is enough, pero fue en ‘Karate Kid’ en donde obtuvo fama a nivel mundial.

La primera entrega de ‘Karate Kid’ fue tan exitosa que se realizaron dos películas más en la que Macchio fue el protagonista.

Luego de participar en ‘Karate Kid’, el actor ha trabajado en producciones como Mi primo Vinny, Naked in New York, Hitchcock y How I Met Your Mother, pero desde el 2018 le volvió a dar vida a Daniel-San para ‘Cobra Kai’.