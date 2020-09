El impactante ‘antes y después’ de los Kardashian-Jenner desde que empezó su serie

Esta semana se hizo oficial el anuncio de que el popular reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ llegará a su final después de 14 años de ser emitido y 20 temporadas con las que los integrantes de la familia alcanzaron el éxito.

El exitoso reality que contaba el día a día de la polémica familia llegará a su fin el próximo año, así lo aseguraron a través de un comunicado en el que afirmaron que tomar la dura decisión no fue fácil, sobre todo por sus fanáticos y seguidores.

Desde que se estrenó el programa en el año 2007, cada uno de los integrantes de la familia ha cambiado de manera drástica, sorprendiendo a cada una de las personas que los han seguido desde que decidieron hacer de su vida privada, publica.

La popularidad del programa hizo que las hermanas se convirtieran en exitosas empresarias con colecciones de moda, líneas de maquillaje, videojuegos y aplicaciones móviles, apoyadas por todos sus seguidores.

Uno de los cambios que más ha impactado al mundo es el de Caitlyn Jenner, conocida anteriormente como Bruce Jenner, hombre con el que Kriss Jenner se casó luego de que el abogado Robert Kardashian falleciera.