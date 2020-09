DJ Nano llega a LOS40 World Dance Music

Una de las noticias que más felices tiene a los diferentes oyentes de LOS40 a nivel mundial es la llegada del madrileño DJ Nano a la nueva temporada de World Dance Music, en la que sin duda nos hará conectarnos y bailar con cada una de las canciones que presentará.

La familia LOS40 no es la única que está emocionada con el fichaje del exitoso y talentoso DJ, pues el mismo publicó a través de su cuenta de Instagram lo emocionado que está por hacer parte de esta nueva temporada cargada de música y adrenalina.

"Poca gente es consciente de lo que supone esto para mí. Hace aproximadamente 20 años, comenzaban mis primeros contactos con el mundo de la radio. Una emisora creada por 4 chavales, con ganas de divertirse de comerse el mundo y amantes de la música de baile.. creaban Loca Fm en un sótano de la ciudad de Madrid y entre esas filas estuve más de 10 años haciendo radio casi a diario con un programa llamado One Moment In the Sky (Omits) el cual me sirvió a parte de para vivir unos años inolvidables con todo el equipo y oyentes.. para tener una historia de amor infinita con la radio. Finalizada esa etapa, recibí una llamada que jamás se me olvidará, la cual me ofrecía la incorporación en el grupo de comunicación más importante del país y la posibilidad de tener mi propio Show nada más y nada menos que en Maxima Fm (Así nacía BienBailao). Desde entonces he sido muy feliz con mis compañeros y todo el equipo humano que allí trabaja".

Dj Nano estará al mando de World Dance Music todos los sábados de 7:00p.m. a 8:00p.m. a través de los40.com.co

¡No te lo pierdas!