¡No todo es perfección! Zac Efron y su novia protagonizan fuerte pelea en una cafetería

A pesar de que el noviazgo entre el actor estadunidense Zac Efron y la modelo australiana Vanessa Valladares parecía estar en su mejor momento, una fuente aseguró al medio Daily Mail que escuchó a la pareja discutir fuertemente mientras se encontraban en una cafetería en Australia.

Efron y Valladares, que se enamoraron cuando la australiana trabajaba en una cafetería como mesera, al parecer tendrán que separarse por compromisos laborales que el actor debe realizar en su país.

Mira También: LA MANSIÓN DE ‘EL PRÍNCIPE DE BEL-AIR’ PODRÁ SER ALQUILADA POR LOS FANÁTICOS GRACIAS A WILL SMITH

Ver esta publicación en Instagram Behind-the-scenes. #downtoearth #netflix Una publicación compartida por Zac Efron (@zacefron) el 17 de Jul de 2020 a las 7:44 PDT

De acuerdo con el testigo, la australiana no podrá acompañar al Efron a rodar sus películas en Estados Unidos por las restricciones que aún tienen los países por la pandemia del COVID-19 y el actor no podrá regresar a Australia porque no es ciudadano:

“Primero estaban hablando sobre cómo disfrutaron de su viaje a Thredbo y Zac luego mencionó tener que viajar de regreso a Estados Unidos, eventualmente por compromisos laborales, y que no estaba seguro de cuándo podría regresar”.

La fuente aseguró que la discusión fue poniéndose más fuerte con el paso de los minutos:

“Parecía que había un poco de estrés y tensión entre ellos por el hecho de que es posible que su novia no pueda viajar con él debido a las estrictas limitaciones fronterizas. Mencionaron que una vez que Zac se vaya no se le permitirá regresar a Australia porque no es ciudadano, y su novia tampoco puede viajar a Estados Unidos, por lo que efectivamente se separarían hasta que se flexibilicen las restricciones por el coronavirus”.

¿Qué pasará con la relación del actor?