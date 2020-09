Sara Corrales sorprende a sus seguidores con sensual foto de su cola

Sara Corrales, actriz que muchos conocimos en ‘Protagonistas’, dejó sorprendidos a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram luego de compartir una sensual foto.

En la imagen, la colombiana luce un bikini que deja al descubierto el cuerpazo que tiene, algo que dejó sin aliento a los fanáticos de la actriz que día a día comparte su vida a través de la red social.

Mira También: ¿PAGARÍAS POR UN MENSAJE PERSONALIZADO DE ESPERANZA GÓMEZ? CONOCE SU PRECIO

La actriz compartió la foto con un sentido mensaje sobre lo que le ha enseñado viajar a diferentes lugares del mundo:

"Siempre me ha gustado viajar, pero con los años, me he dado cuenta que la vida se pasa a millón y que hay que aprovechar cada segundo para descubrir, para aprender cosas nuevas, para conocer rincones mágicos, para llenar nuestra mente de experiencias que nunca podamos olvidar".