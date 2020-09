Kim Kardashian publica una foto de hace diez años y Kylie Jenner le pide que la borre

La modelo y empresaria Kim Kardashian publicó recientemente una foto en la que aparecen varias de sus hermanas. La imagen, compartida en su cuenta de Instagram, ya tiene más de 3 millones de Me Gusta. Sin embargo, Kylie Jenner le pidió a su hermana que la borrara inmediatamente.

Varios comentarios de sus seguidores aseguran que la empresaria Kylie se ve irreconocible. Incluso algunos más osados dijeron: "¿Quién es esta gente?" y "Gente, no somos feas, somos pobres".

La imagen de la discordia fue tomada en el 2009 y también aparecen Kendall Jenner y Khloé Kardashian. En su juventud están sin maquillaje y con frenillos en los dientes.

En la foto, Kylie respondió en un comentario: "borra esto inmediatamente". Su hermana Kim, en tono jocoso, respondió si debía cortar la foto dejándola a ella por fuera, a lo que Kylie dijo: "absolutamente".

Cabe resaltar que a inicios de septiembre se anunció el fin del reality Keeping Up With the Kardashians, el programa televisivo que llevó a varios integrantes de la familia a la fama.