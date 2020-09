Publican lista de los 10 mejores videojuegos de la historia

El portal web Metacritic calificó a diferentes videojuegos alrededor de la historia para escoger a los mejores. Los diferentes títulos analizados hacen parte de diferentes consolas y generaciones de gamers.

A través de reseñas de diferentes videojuegos, los usuarios de diferentes partes del mundo calificaron los juegos teniendo en cuenta los gráficos, la historia, la jugabilidad y las capacidades de los personajes.

Dentro de la lista se encuentran videojuegos disponibles para consolas como como Nintendo 64, PlayStation, PS3, Xbox 360, Dreamcast, Wii, Xbox One y Switch.

'The Legend of Zelda: Ocarina of Time':

Puntaje: 99 en Metacritic y 9.1 por parte de los usuarios.

'SoulCalibur':

Puntaje: 98 como ‘Metascore’ y 8.5 en el puntaje de los usuarios.

'Tony Hawk's Pro Skater 2':

Puntaje: usuarios de 7.4 y 98 en Metacritic.

'Grand Theft Auto IV':

Puntaje: 98 como ‘Metascore’, y 7.6 y 7.9 en la puntuación de los usuarios.

'Super Mario Galaxy':

Puntaje: 97 como ‘Metascore’ y 9 como calificación del usuario.

'Super Mario Galaxy 2':

Puntaje: 97 de ‘Metascore’ y 9.1 en la calificación de los usuarios.

'Red Dead Redemption 2':

Puntaje: 97 como ‘Metascore’ y 7.9 como puntaje del usuario.

'Grand Theft Auto V':

Puntaje: 97 como ‘Metascore’ y 8.3 como calificación del usuario

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild':

Puntaje: 97 como ‘Metascore’ y 8.6 como puntuación del usuario.

'Perfect Dark':

Puntaje: 97 como ‘Metascore’ y 9 como puntuación del usuario.