El dolor de Chrissy Teigen y John Legend tras perder a su bebé

La modelo de 34 años Chrissy Teigen, quien se casó con el músico John Legend el 14 de septiembre del 2013, perdió el bebé que estaba esperando luego de pasar unos días complicados.

La pareja, que reveló la llegada de un nuevo integrante a la familia, reveló que Jack falleció porque la placenta de la modelo estaba muy débil y no pudo darle los líquidos que necesitaba:

"Estamos en shock y con un dolor profundo del que solo habíamos oído hablar, el tipo de dolor que nunca hemos sentido antes. No pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de sangre de las transfusiones. Simplemente no fue suficiente. Nunca decidimos los nombres de nuestros bebés hasta el último momento y después de que nacen, justo antes de que salgamos del hospital, pero, por alguna razón, habíamos empezado a llamar a este pequeño en mi vientre Jack. Así que él siempre será Jack para nosotros. Jack trabajó muy duro para ser parte de nuestra pequeña familia, y lo será para siempre. Para nuestro Jack: lamento mucho que los primeros momentos de tu vida tuvieran tantas complicaciones, que no pudiéramos darte el hogar que necesitabas para sobrevivir. Siempre te amaremos".

Teigen y Legend, a pesar de mostrar su dolor, se sintieron muy agradecidos por su familia:

"Estamos muy agradecidos por la vida que tenemos, por nuestros maravillosos bebés, Luna y Miles, por todas las cosas maravillosas que hemos podido experimentar, pero todos los días no pueden estar llenos de sol. En este día más oscuro, lloraremos, lloraremos. Pero nos abrazaremos y amaremos más fuerte y lo superaremos. Te amamos, Jack".

Recordemos que la pareja de artistas es actualmente una de la parejas más estables y solidas de la industria, con una familia hermosa: Luna y Miles.